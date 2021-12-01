馬斯克語出驚人，爆出SpaceX恐因為火箭計畫遭遇危機，甚至面臨破產，衝擊先前因為低軌衛星掀起一波領漲的網通族群金全數中箭落馬，昇達科(3491)今一度殺到跌停，午盤後急拉，收跌4.76%，台揚(2314)開低震盪，午盤跌幅收斂，收跌約0.62%，啟碁(6285)則作小跌0.13%，其實，除SpaceX，目前各國均積極發展低軌道衛星，且多訂出商轉計畫，預計到達2026年低軌衛星總量將達最高峰，今日不排除為恐慌性錯殺，整體低軌衛星長線商機依舊可期。

有外電報導指出，特斯拉創辦人馬斯克在給SpaceX的內部員工電郵中透露，「星艦」(Starship)計畫火箭引擎遇到危機，恐使SpaceX面臨破產的風險，這使得原本對於低軌衛星商機充滿期待的網通相關類股全數變臉，其中，喊出低軌衛星訂單能見度已經看到明年的昇達科一度摔跌停。另外，有切入SpaceX「星鏈」(Starlink)小型衛星地面站(VSAT)組裝的台揚，今股價同樣開低、午盤跌幅收斂。

低軌衛星商機將對地面帶來相位陣列平板天線、衛星IOT應用需求，相位陣列天線與5GmmWave技術相近，而衛星IOT由晶片廠商主導類似NTN NB-IOT的規格制定。衛星地面設備產值佔整體達到77%，隨著低軌衛星衛星的發展，將帶動新型VSAT商機。而在衛星製造部份，系統整合將由太空中主導，搭配元件(金屬結構件、天線、太陽能板)等，零組件國產化也會是趨勢之一。

目前看到未來2~3年預計發射衛星數量約達1.2萬顆，相對應的數據端大型Gateway約30~40倍、而對應的終端屋頂型小型接收站約200~400倍，亦初估初期會有200~500萬個地面接收站，台揚、啟碁等均為台系受惠廠商，換言之，低軌衛星長線商機依舊有期待空間，市場也認為，馬斯克電郵中透露，「星艦」(Starship)計畫火箭引擎遇到危機，不排除為激勵員工用語，卻遭到過分解讀，造成市場錯殺概念股，且除SpaceX，低軌衛星仍有許多業者競相加入，昇達科目前低軌衛星已經開始貢獻營收，訂單能見度已經有五季度，預計2022年地軌衛星可望爆發性成長三倍以上、2023年更可望成長80%；再者，除SpaceX外， Telesat、Oneweb、Amazon均為昇達科的客戶或潛在客戶，昇達科競爭優勢在於核心微波/毫米波技術與國際通訊大廠合作開發數位微波/毫米波模組與元件、衛星通訊天線模組與多工器等，能即時提供工程試製品，快速導入量產之生產彈性，有利於其與客戶建立長期合作關係，低軌衛星商機依舊值得期待。

昇達科也表示，目前低軌衛星的訂單一切都站照原本進度，就來就處於正常作業，對於馬斯克地的這番言論，也有向相關接觸窗口進行了解，目前一切訂單正常。

目前各國均積極發展低軌道衛星，除馬斯克的SpaceX「星鏈」計畫外，還有美國kulper、大陸GW星座計畫，其他還有韓國、英國、加拿大等都有發展計畫，oneweb預計2022年商轉、2023年前達到全球覆蓋，telesat預計2023年初步商，、kuiper則計畫2025~2026年初步商轉，預計2025年低軌衛星整體成長達最高、2026年總量將達最高峰。

以台揚來說，下半年已預見在手之低軌衛星相關訂單量體初估約為20億元營收，倘若加計其他國際潛在客戶量體，法人認為，台揚低軌衛星可預見2023年營收貢獻可相較於2022年再新增20~30億元營收量體，預估2023年獲利成長將較2022年獲利成長達2倍以上，長線的營運能見度仍高。

研調機構數據顯示，國際廠商低軌道衛星數量於2021年已達1791顆、2022年預估為2825顆、2025年至2027年合計達7518顆，相當於每年發射數量為2022顆低軌道衛星汰換需求，相對應地面每一年40~80萬座地面接收站體之汰換需求。

工研院也預估，臺灣通訊產業預計2022年超過1.27兆元、年成長2.2%，B5G的重要發展趨勢包括有低軌衛星、AI人工智慧、毫米波通訊優化。