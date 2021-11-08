10月矽料市場受到中國限電限產影響，使得供應商生產成本大幅增加，以致於市場成交價格呈現較大漲幅。達能(3686)10月份營業收入3078萬元，與前月相較增加17.81%，年增10.4%。達能今年3Q單季EPS為-0.54元，累計前3季EPS為-0.81元。

達能認為，由於中國能耗雙控政策影響，矽料市場生產情況不是很明朗，上游矽粉原料產地存在量產減少的情況，以致於矽料市場短期間供不應求。十月以來矽料報價的漲幅超過二成，主要原因有二，一是原料端矽粉市場價格的上漲，導致矽料生產成本上升。二是上游矽料的漲價轉嫁下游廠商吸收，產業鏈需求面亦能接受矽料價格的上揚。

隨著整體產業需求量不減，在矽料供應相對緊蹙的情況下，矽料價格仍將位處高檔，同時因部分地區疫情反覆，造成物流成本上升，交貨受到影響，再加上上游原料金屬矽粉價格持續位在高檔，及限電政策等等諸多因素影響，矽料市場供應情形未來仍不是十分明朗。整體的市場價格變化，仍需要時間評估並觀察市場供需變化狀況才能掌握。