房地合一稅2.0新制於七月正式上路，據財政部最新統計，今年前三季營利事業繳交房地合一稅，實徵金額高達76.7億元，刷新史上最高紀錄，也超越2016年正式實施房地合一稅以來的四年稅收總和。

房地合一稅自2016年起正式實施，納入所得稅制度，今年為抑制營利事業短期炒作不動產，個人藉防範由設立營利事業短期買賣房地規避稅負，首度納入境內營利事業，比照個人納入房地合一稅課稅，並於七月正式實施2.0新制。由於新制上路，也激勵法人提前移轉、買賣，推升一波法人逃命潮。

根據財政部最新統計，110年前三季營利事業繳交房地合一稅，實徵金額達76.7億元，不僅創下史上最高紀錄，其金額超越房地合一稅實施後的歷年總和。

其中在全台六都繳稅金額，以台北市29.9億元最多，排名第二的是台中市12.9億元，排名第三位為新北市7.2億元，桃園則以5.6億元排名第四，高雄為5億元位居第五，台南為3.3億元。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，房地合一2.0針對營利事業取得不動產相關規定，大幅調整，加上使得許多營利事業持有者，紛紛提前「下車」，使得今年前九月法人實徵稅額明顯激增，顯示稅制改變影響持有者規劃。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，房地合一2.0版上路後，不僅是營利事業必須跟著個人的稅制走，預售屋也納入課稅範圍後，更大幅壓縮投機空間，也讓法人逃命潮出現。