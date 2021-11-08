智伸科技今年汽車安全及傳動系統關鍵零組件出貨雖受車用晶片短絀干擾，隨著運動、電子及醫療事業營收規模放大，前三季合併營收達66.22億元，稅後淨利9.30億元，EPS攀升至8.07元，超越去年度EPS達7.19元，創同期新高。

智伸科第三季合併營收21.15億元、營業毛利6.08億元，營業利益3.94億元、稅前淨利3.92億元，本期淨利2.95億元、EPS從去年同期2.45元增加至2.55元。前三季合併營收66.22億元、營業毛利18.34億元、營業利益12.04億元、稅前淨利12.01億元、本期淨利9.27億元、EPS也從去年同期4.62元攀升至8.07元，雙雙改寫同期新高。

智伸科表示，智伸科第三季營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為28.76％、18.63％、13.92％，主要是受惠於新車應用缸內直噴引擎(GDI)系統等傳動系統關鍵零組件滲透率持續提升，汽車事業出貨維持穩健的表現，電子、醫療及運動相關關鍵零組件客戶也提升拉貨力道所致，加上產品組合優化、生產良率改善、成本費用嚴控等，挹注營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆較去年同期增加。

智伸科表示，第四季汽車產業僅入傳統旺季，智伸科期待隨著主要客戶針對旗下相關汽車零組件產品的拉貨力道逐漸增溫，加上電子事業部出貨進入旺季，帶動旗下汽車零組件業績持續放大，提升智伸科稼動率持續提升，以及整體毛利率及獲利表現，對今年整體營運正向成長，持審慎樂觀的看法。