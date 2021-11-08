信錦（1582）公布第三季財報，毛利率及獲利均觸底回升，單季獲利7500萬元，較前一季度成長200％，但呈現年減，每股稅後純益0.6元，累計今年前三季每股稅後純益1.82元。

信錦企業8日召開董事會通過2021年第三季財務報告。2021年第三季合併營業收入為26.26億元，季增4％，年增1％。受原物料成本持續上漲影響，2021年第三季毛利率約為15％，低於去年同期，但較上一季的13％回升，稅後純益為7500萬元，以期末股本計算，每股稅後純益0.6元。

累計2021年前三季合併營收為74.45億元，年增6％，受原物料成本上漲影響，毛利率與營業利益率降至16％、4％。前三季營業利益為3.18億元，母公司稅後淨利為2.26億元，累計前三季稅後每股純益為1.82元。

展望未來，信錦期望透過集團資源整合以提升營運效率並進一步優化成本結構，亦會持續布局開發新產品應用以維持營收成長動能，對未來營運持審慎樂觀。