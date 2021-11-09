理財教育要從小做起，是許多父母共同的期待，確定孩子是否擁有正確的金錢觀念，對此，瀚亞投資、保誠人壽與未來親子學習平台合作，攜手推出「CHA-CHING我是理財王」線上理財知識大挑戰活動，孩童可輕鬆測試自己的理財知識能力，從中學習正確理財觀。

瀚亞投資表示，「CHA-CHING我是理財王」是為台灣小學生打造的理財測驗平台，希望透過生動有趣的情境式測驗，把相對困難的理財觀念和議題，融入生活周遭可能會遭遇的情境，讓全台灣的親子一起輕鬆學理財。測驗中融入CHA-CHING六個樂團成員卡通角色，藉由不同的人物個性設定，讓理財教育更生動有趣。

例如鍵盤手Pepper愛亂買東西、主奏吉他手Prudence有著儲蓄好習慣、鼓手Bobby對錢很不在行、吉他手Justin賺錢點子超多、伴奏吉他手Zui為目標努力工作，主唱Charity則是人如其名，非常喜歡幫助別人。

瀚亞投資指出，挑戰測驗中，呈現許多貼近真實的情境，例如「主奏吉他手Prudence想要知道自己每天金錢花費的情形，應該要養成什麼樣的理財習慣呢？」答案選項包括「每天儲蓄、每天記帳、每天吃同樣的食物、每天跟爸媽要零用錢」。又或者將「超商滿額集點送公仔」生活情境融入題目當中，透過回答問題、思考答案的同時，讓孩子學習正確的金錢觀念，進一步落實，成為真正的理財小高手。

「CHA-CHING 兒童理財教育計畫」是保誠亞洲公益基金在亞洲11個國家推動的計畫，倡導四個主要觀念「收入、儲蓄、消費和捐獻」，讓孩子從小學習正確的理財知識。自2015年起，瀚亞投資攜手保誠人壽在台灣推動該計畫，藉由卡通MV、桌遊、校園課程，以及夏令營等方式，協助更多學生建立理財素養。

「CHA-CHING我是理財王」以協助台灣兒童把理財觀念融入日常生活，並提供多元的理財教育學習管道。瀚亞投資強調，為鼓勵孩子精進理財知識，至2022年1月20日前，只要完整參與測驗、填寫基本資料，即能參與贈獎，鼓勵父母快跟家裡的小寶貝一起挑戰。