PCB廠燿華(2367)前3季每股盈餘為0.1元，公司佈局元宇宙、低軌道衛星及車用等新興應用有成，深耕多年VR/AR/MR等產品成為宏達電(2498)及美商Meta(原FB)主要供應商，目前已開始出貨，低軌道衛星亦已打入美系大廠供應鏈，加上車用與應用於高階NB的Mini LED及HDI板出貨逐步放量，燿華表示，公司營運谷底已過，第4季營運可望明顯優於第3季，明年可望重返獲利。

燿華近兩年受到蘋果AirPods改款且銷售趨緩、新產品出貨尚未放量及疫情缺料致使稼動率偏低等利空影響，營運陷入谷底，今年第3季營業淨損達6.2億元，累計前3季稅後盈餘為6201萬元，每股盈餘為0.1元。

由於產品過度集中單一客戶及消費性產業致使公司業績波動甚鉅，甚至陷入虧損困境，讓燿華決心擴大產品應用範圍，過去兩年努力耕耘車用、低軌道衛星均已見到成果，「錢」景亮眼的元宇宙領域，燿華亦佈局多年，目前是宏達電VR及Meta Oculus主要供應商，隨著新產品佈局逐漸顯現，燿華營運已現轉機，第3季將是營運谷底，第4季起營運可望重回成長軌道。

燿華表示，高頻混壓板隨著mm Wave毫米波的應用面需求成長，包括低軌道衛星及車用ADAS等應用日益增加，其中低軌道衛星部分，公司已打入美系大廠供應鏈，相關產品營收正逐步放大，未來可望隨著滲透率提高將有爆發性成長；再者，O-RAN聯盟欲推展5G mm WAVE開放式架構，小型基地台(Small Cell)因疫情干擾、佈建成本等問題使得佈建速度不如預期，預計2022年後會有較明顯的成效，亦可望成為公司營運新動能。

在車用方面，燿華車用產品以雷達板為主，因應5G到來，智能駕駛座艙整合系統亦帶來了車用高速運算的需求，且自駕輔助持續推進，已由過去雷達感測逐漸轉向輔助鏡頭及光達，車用電子難度也隨之升高，持續推升車載板的高階應用，燿華經過幾年的努力，車用客戶已從2家增加為4到5家，燿華預期，車用產品出貨可望隨市場需求逐年成長。

在HDI及軟硬板部分，高速運算需求日增，多元產品設計組合融入高階HDI，高階NB設計趨向高階HDI設計亦明確，預期每年將有一定比重高階NB以HDI設計應用，燿華應用於高階NB的Mini LED及HDI亦逐步放量中，亦是明年業績成長動能之一；軟硬結合板應用層面廣且技術層次較高、工序複雜，主要應用於高階攜帶型產品，目前已有新的產品線應用，預期明年需求將較今年成長。

隨著新產品佈局收割，燿華10月合併營收回升到11.79億元，月增8.18%，為今年1月以來新高，累計前10月合併營收為107億元，年減4.26%。

燿華表示，公司營運谷底已過，第4季營運可望明顯優於第3季，明年第1季也會比今年同期好，明年可望重返獲利。