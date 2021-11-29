上海航交所公布最新SCFI綜合運價指數，持續呈現淡季不淡，上周來到4601.97點，較前一周再漲46.76點，漲幅1.03％，連三周上揚，三大主要遠程航線中，遠東到美東線止跌回升，美西線連兩周持平，歐洲線連續四周下跌。

最新一期出爐的運價，遠東到美東線止跌回升，每FEU運價較前一周上漲12美元，漲幅0.11％，來到10427美元；美西線每FEU(40呎貨櫃)維持6730美元；遠東至歐洲線運價每TEU（20呎貨櫃）7549美元，較前一周下跌3美元；遠東至地中海線運價每TEU(20呎貨櫃)持平，為7234美元。

近洋線部分，遠東至東南亞線每TEU為1124美元，較前一周大漲114美元，漲幅達11.28％最多；遠東到日本關西、關東都較前一周持平，遠東到韓國運費較前一周微幅上漲4美元。

第四季已經接近年底，運價依舊維持高檔。陽明上周法說持續對2022年海運展望樂觀，今年12月中旬開始因應農曆春節需求，又會有一個出貨小高潮，今年到明年第一季將淡季不淡，營運熱度可期。此外，明年歐洲、美國的合約價格將會調漲，目前已經在談歐洲線合約價，預期上漲二到三倍，美國線要到明年5月明朗。