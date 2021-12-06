工業電腦廠研揚（6579）在齊料效應助攻，以及歐美客戶積極拉貨之下，11月營收暴衝，以7.27億元改寫單月新高，月增38.65％、年增58.98％。法人看好，隨著產品出貨力道轉強，12月業績可望維持高檔水準，將帶動第4季營收同步登上歷史高峰。

受惠半導體、網安客戶拉貨力道強勁，以及先前備料陸續到齊，公司加快產品生產速度，推升11月營收跳增至7.27億元，不僅是掛牌以來首次突破7億元整數大關，也較2019年5月的5.79億元新高紀錄顯著成長，累計前11月營收達54.83億元，年增率由負轉正，成長2.24％。

據了解，研揚目前在手訂單能見度良好，惟今年以來業績仍受缺料所苦，直至近期陸續取得部分關鍵零組件，使得蓄積已久的出貨力道一舉爆發，即便11月中下旬有感恩節假期，客戶依然積極持續拉貨，帶動業績攻高。

而在主要產品類別中，研揚11月以半導體相關板卡產品出貨動能最強，估占單月業績雙位數比重。另外，歐洲網路安全設備需求成長，也是挹注公司營收衝刺的原因之一。

研揚先前在法說會上指出，今年上半年接單量比去年同期增加1.7倍，在去年底採購的零組件下半年開始陸續到貨，整體生產、出貨進度順暢，下半年營收有望較上半年成長2～3成。

法人看好，由於歐美工業自動化市場需求持續復甦，研揚客戶在年底前將積極拉貨，加上缺料情況略見緩解，有利12月業績居高不下，第4季有機會挑戰單季新高，全年拚重返2019年高峰水準。