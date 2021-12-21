全球最大郵輪「海洋交響號」（The Symphony of the Seas）驚傳近50名乘客確診新冠肺炎。

皇家加勒比遊輪公司（Royal Caribbean）旗下的全球最大郵輪「海洋交響號」（The Symphony of the Seas）驚傳48名乘客確診新冠肺炎，船上一共載有6000多人，確診者中高達98%已經完整接種疫苗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，皇家加勒比遊輪公司表示，目前停靠在邁阿密的「海洋交響號」至今至少有48人確診。

Royal Caribbean’s Symphony of the Seas returns to Miami after 48 passengers and staff tested positive for Covid-19, company says. https://t.co/a2iCYw4Msv — NBC News (@NBCNews) December 20, 2021

「海洋交響號」一共載有6091名乘客及船員，目前正在加勒比海進行為期一周的航行，不過一名乘客在航行期間確診後，迫使船方擴大進行病毒篩檢。

2020年初，歷經「鑽石公主號」等多艘郵輪爆出船上多人染疫事件後，郵輪旅行曾被禁止、沉寂一段時間，今年夏天美國郵輪旅行重新開放時，由於實施新的疫情措施，讓業者當時吹捧郵輪旅行是「最安全」的渡假型式。

據說郵輪上95%的乘客都經過完整接種，而在確診的乘客中，則有98%接受完整接種，確診案例占了船上乘客人數的0.78%。

目前還不清楚在全球迅速蔓延的Omicron變種新冠病毒是不是禍首。

皇家加勒比遊輪公司規定，所有上船的12歲以上乘客都必須完整接種疫苗，並在離岸時檢測結果為陰性。

雖然皇家加勒比遊輪並未強制規定，但強烈建議賓客在上船前接種加強劑。此外，他們要求，船上工作人員要完整接種疫苗，同時1星期至少接受1次篩檢。

皇家加勒比遊輪公司也指出，他們也採取其他健康及安全措施，包括加強清潔，室內公共空間也強制戴上口罩。

皇家加勒比遊輪公司在聲明中表示，所有檢測呈現陽性的乘客都沒有症狀、或是症狀輕微，「每一個人都迅速隔離。」

「海洋交響號」自11日從邁阿密啟程，中途停靠加勒比海聖馬丁島（St Martin）、聖湯瑪斯島（St. Thomas）及私人島嶼可可島（CocoCay），皇家加勒比遊輪公司指出，他們先前兩度讓6名以上確診者下船。

目前「海洋交響號」後續的其他航程並不受影響。