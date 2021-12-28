滬深兩市28日雙雙收漲，其中上證指數收漲14點，中止連兩日下跌。市場交投熱絡，滬深兩市合計成交額為人民幣（下同）1兆元。

香港信報報導，上證指數開盤後低見3607點，下跌8點，跌幅為0.24％，午後買盤湧現，大盤止跌反彈，高見3631點，上漲15點，漲幅為0.42％，終場收報3630點，上漲14點，漲幅為0.39％，成交額為4087.61億元。

深成指28日盤中高見14841點，上漲126點，漲幅為0.86％，低見14696點，下跌19點，跌幅為0.13％，最終收報14837點，上漲122點，漲幅為0.83％，成交額為5938.8億元。

滬深300指數收報4955點，上漲36點，漲幅為0.75％。創業板指數收報3328點，上漲34點，漲幅為1.06％。

各類股方面，基本金屬、化工股上漲逾2％，水泥股漲逾1％。鋼鐵、石油、金融股持穩。電力股跌逾3％，煤炭股跌逾2％，房地產股偏軟。