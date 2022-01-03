美國電信業者AT&T與Verizon Communications拒絕美國航空管理局（FAA）提出延後推出最新5G服務的要求，但另提出採取新安全規範的替代方案，表示未來半年不會啟動機場附近的5G網絡。

這兩家電信商擬照原計劃在周三（1月5日）於全美46個都會區啟動可能危及飛安的5G服務，不過在最新提案參考法國監管機關設立的限制，將於近半年降低5G服務功率，藉此給予美國當局更多時間研究新訊號對飛航安全的影響。