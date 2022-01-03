AT&T、Verizon拒絕FAA延後5G服務的要求 14:392022/01/03 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國電信業者AT&T與Verizon Communications拒絕美國航空管理局（FAA）提出延後推出最新5G服務的要求，但另提出採取新安全規範的替代方案，表示未來半年不會啟動機場附近的5G網絡。 這兩家電信商擬照原計劃在周三（1月5日）於全美46個都會區啟動可能危及飛安的5G服務，不過在最新提案參考法國監管機關設立的限制，將於近半年降低5G服務功率，藉此給予美國當局更多時間研究新訊號對飛航安全的影響。 #AT&T #Verizon #拒絕 #FAA #最新 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 被老美黑名單害慘！三星、SK出招救命：要跟大陸聯手 - 財經 台積電日本廠職缺能去？他狂勸不要：比台灣作業員還慘 - 財經 600元買台積電蹲到腳麻要砍？1超狂大驚喜 就快開胡了 - 財經 PTT航海王1年暴賺45億！超驚人對帳單曝光：網全跪了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。