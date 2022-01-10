勞動部今(10)日公布最新減班休息工時統計，截至本期實施人數9488人，較上期大減8784人，是去年本土疫情爆發以來人數首度再跌破萬人。勞動部表示，旅行社和運輸倉儲業可能會針對疫情再申請減班休息的實施，下期人數可能會回升。

根據勞動部今日公布的行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計1797家、實施人數9488人，與上期1月3日相比，本次家數減少808家，人數減少8784人。

去年5月中本土疫情爆發，6月開始受無薪假影響人次再度破萬，8月底人數甚至暴增到5萬8731人，後來隨著疫情趨緩下降，一直到本期人數再降到萬人以下。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛分析，本期公布的是上1周統計，即使人數少了超過8000人，但因應疫情發展，有些事業單位正在重新申請並報地方政府，程序完成後再次統計，有可能人次會再增加到萬人以上。

黃維琛表示，本期人數減少明顯的為支援服務業(旅行社為主)的2540人、住宿及餐飲業2081人、製造業1340人、運輸及倉儲業770人等，不過在國際疫情嚴峻下，邊境管制若未鬆綁，短期內好轉有限。