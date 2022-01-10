台電南投區處新卸任處長，10日舉行交接。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

台電南投區營業處10日舉行新卸任處長交接典禮，由台電副總經理兼執行長王耀庭監交，卸任處長李宣昌調任宜蘭區營業處處長，遺缺由宜蘭區營業處處長張文在接任；縣長林明溱特別感謝台電的貼心服務，與協助縣政推動。

交接典禮包括林明溱、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗、國民黨南投縣黨部主委林儒彬、南投縣議會祕書長李孟珍、縣議員賴燕雪、等人都到場祝賀。

林明溱特別以小故事，凸顯台電為民服務的貼心與用心，他說，曾有家住中寮鄉的喪家向他反映，因治喪期間適逢停電，擔心冰櫃保存出問題，他立即向李宣昌求助，結果，喪家很快就獲台電出借發電機，還服務到家，讓喪家非常感動。

林明溱說，南崗工業區工業路延伸，台電積極配合地下化；鹿谷鄉下水道工程，台電配合遷移管線，尤其是學校教室班班裝冷氣，台電更由李宣昌帶頭，逐校安檢確保供電穩定安全無虞；相信新任的張文在處，也會帶領台電南投區處團隊，為南投鄉親做最好的服務，享受用電的便利性。

王耀庭表示，李宣昌在南投區處服務近2年，期間工作表現優異，無論在國中小冷氣專案改善工程、穩定供電、災害搶修及用戶服務方面，都獲得地方及公司高層正面肯定與嘉許，平時與地方政府及行政機關跨平台協同合作方面，也深獲好評；新任處長張文在曾任花蓮、苗栗及桃園區處副處長，資歷相當完整，未來將持續為南投鄉親，提供穩定電力及優質服務。

張文在說，未來會在良好的基礎上，持續推動強化配電線路防災韌性計畫，及老舊被覆線汰換工程，落實台電「誠信、關懷、服務、成長」的經營理念，對外加強與地方政府的溝通協調合作，盡量做到滿足用戶的用電需求，對內力求勞資和諧，確保員工及承攬商的工作安全，更要努力做到台電是好厝邊、好鄰居，期許台電的用心，讓南投鄉親用電放心。