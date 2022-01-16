美國最後一艘燃油動力航空母艦「小鷹號」(CV-63,USS Kittyhawk)在星期六離開華盛頓州的布雷默頓海軍基地(Bremerton)，它將展開最後一段航行，繞行整個南北美洲，前往德州的拆造船廠報廢。

星期六清晨，小鷹號的重油蒸汽鍋爐引擎已停機幾十年了，因此最後航行是由拖船帶動，又由於小鷹號無法進入巴拿馬運河，因此這艘軍艦將要繞遠路，必須經過南美州最南方的麥哲倫海峽，進入大西洋後才能再北上，前往德州的布朗斯維爾(Brownsville)，航程長達25750公里。

許多曾在小鷹號上服役的退伍老兵們已在海軍基地外為這艘6萬噸的超級航艦送行，許多人都表情肅穆，甚至有些人頻頻拭淚。

USS Kitty Hawk filmed with a Mavic Pro

這些許多老兵就像在岸邊召開了一場戰友會，柯爾利‧尤班德(Corey Urband)在1992~1996年擔任小鷹號的輪機員，他說：「這艘船在我當年服役時就很老舊了，工作環境稱不上好，但這是我是我服役歷史的一部分。」

來自蒙大拿州的電工李奇‧布拉特利(Rich Bratlee)說：「我很懷念在小鷹號上的服役歲月，一切都令我大開眼界。小鷹號有6,000名成員，是家鄉人口的兩倍。」

布拉特利還說了一件只有小鷹號士官兵知道的趣事「這艘巨艦有兩個自動扶梯，幫助水手們更輕鬆地移動。但是它似乎從來沒有正常運轉過幾天，經常突然停機，搞得大家倒一片，還必須勞煩大家推扶梯向前。」

布雷默頓原本泊著好幾艘傳統動力航艦：星座號(CV-64 ,USS Constellation)、獨立號(CV-62,USS Independence)和遊騎兵號(CV-61USS Ranger)，它們都由國際拆船有限公司拆除。

由於美國海軍在前幾年前希望有「335艘」軍艦的規模計畫，但造艦速度無法達標，因此曾設想提幾航傳統動力航艦給復役，小鷹號就在考慮之列，不過在試算翻修成本與後續的操作成本後，該計畫仍然中止了。

小鷹號是依據福瑞斯特級(Forrestal-class)超級航艦的操作經驗後，美國海軍的第2代超級航艦，除了艦體更大以外，最明顯的改進是升降機的位置更合理，起降效率比福瑞斯特級提升不少。該艦於1961年服役，參加越南戰爭、阿富汗行動和伊拉克戰爭，從 1998 年到 2008 年，派駐到西太平洋，成為第7艦隊的主力。小鷹級航艦同型艦有4艘：小鷹號(CV-63)、星座號（CV-64）、美利堅號 (CV-66）、約翰F甘迺迪號（CV-67）。再之後就是尼米茲級核動力航艦登場了。

有許多聲浪希望小鷹號保留為軍事博物館，目前美國有5艘退役航艦得到如此待遇，但是小鷹號絕對不可能。其實從福瑞斯特號之後的航艦都不會被保留，最大的原因是「機密」，這些超級航艦的技術仍是美國海軍的獨家絕活，即使已是半個世紀的技術，對其他潛在競爭國家來說，仍然難以企及。因此它們最後的命運只能被拆除。美利堅號是唯一的例外，它在2005年5月14日被當成靶艦擊沉，而且沉沒地點極其機密，避免有心人對它進行水下調查。