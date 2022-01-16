由日本官方授權、曼迪傳播主辦，將CLAMP老師筆下的《庫洛魔法使》作品世界觀完美呈現的《夢色花開 庫洛魔法使特展》，將於1/15在新光三越高雄左營店 10樓國際活動展演中心開展。展覽忠實呈現東京展區場景，包括巨大書本造型的魔法書、特展限定原創影片、超過200幅以上的細膩複製原畫、還原知世精心為小櫻縫製的可愛華麗戰鬥服、還有被「大」卡牌魔力變大的小可、特展限定周邊精品…等，觀展後更將致贈每位參觀者限定贈禮，喜愛《庫洛魔法使》的粉絲千萬別錯過。

高雄三展現場實況。（曼迪提供）

《犬夜叉-動畫軌跡展-》忠實呈現日本展內特點，逐步帶領粉絲穿越進入犬夜叉的世界。一進入展區，就可看到高橋老師送給台灣粉絲們的感謝簽名板，搭配當年的動畫主題曲及犬夜叉歡迎詞，先喚醒大家當年的動畫回憶，再進入犬夜叉的世界。場內展區包括上百幅由場面圖構成的動畫軌跡牆、人物設定線稿、動畫分鏡手稿、聲優簽名及腳本，每件都是難得一見的珍貴展品，還有日本原裝來台等比例重現食骨之井、御神木、阿籬的腳踏車及鐵碎牙、天生牙。

此外，每位參觀者者入場都可獲得日本原版入場特典「軌跡展限量圖卡」，機會難得不容錯過。而限定推出的「犬夜叉出張茶屋」，將提供茶屋特製茶凍、奶酪及冷泡茶飲，購買再送獨家限定特典。

《庫洛魔法使》《犬夜叉》《網球王子》高雄三展現場實況。（曼迪提供）

日本「週刊少年Jump」連載，開創運動漫畫新境界，充滿超絕球技的《網球王子》迎接動畫播出20周年，《網球王子動畫系列20周年紀念快閃店》首登高雄，全店以熟悉的「網王」元素佈置，集結5所強豪學校：青學、冰帝、立海大、四天寶寺、比嘉的主題牆面，以華麗帥氣的美圖及場景歡迎每位粉絲到來，現場還有網球場場景及球拍提供拍照，讓你自在拍下美技照！除了20周年紀念日版及台版精品，更推出外帶冷泡茶，購買再送專屬校隊寫真卡，各校2款隨機，送完為止。更多詳情可參閱官網資訊。