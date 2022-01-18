台南市白河區林初埤木棉花道意象入口旁涼亭水域，出現難得一見的全球易危鳥種「小白額雁」。（黃蜀婷提供／張毓翎台南傳真）

為避免驚動僅存的1隻，台南市生態保育學會與拍鳥俱樂部透過白河區公所協助，沿水域旁設立多支三角錐。（白河區公所提供／張毓翎台南傳真）

小白額雁台南白河林初埤現蹤

台南市白河區林初埤木棉花道意象入口旁涼亭水域，去年底出現3隻難得一見的全球易危鳥種「小白額雁」，吸引許多愛鳥人士近距離搶拍，現已飛離2隻不知去向，為避免驚動僅存的1隻，台南市生態保育學會與拍鳥俱樂部透過白河區公所協助，沿水域旁設立多支三角錐，以維護小白額雁覓食區，讓牠安全度冬。

台南市生態保育學會指出，小白額雁常結群活動，常見於湖泊、沼澤、魚塘、蝦池及河流平緩水面開闊處，有時會棲息於近水的草地農田，小白額雁是體形較小的雁屬鳥類，而小白額雁取食的對象，也與其他雁屬鳥類一樣，如湖岸附近生長的草、水草或田間的綠色作物、穀物、草籽、樹葉、嫩芽等為食。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，「小白額雁」在「台灣野鳥圖鑑」歸類為迷鳥級的鳥類，數量比白額雁還稀少，台灣只在宜蘭最為常見，離台南最近發現小白額雁的地區，則在嘉義縣東石鰲鼓溼地，1個多月前，首次在台南白河林初埤水域被民眾發現3隻小白額雁，讓許多愛鳥人士又驚又喜。

邱仁武說，但有些民眾為了拍小白額雁，直接趴在草地上，可能距離小白額雁太近，干擾到小白額雁作息，已有2隻飛離，為了確保剩下的1隻不受過多人為干擾，17日下午4時左右向白河區公所反映，公所獲悉後，在極短時間內設立多支三角錐作為警戒區。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷也呼籲鳥友們共同遵守當地公所的維護生態保育動作，勿進入小白額雁覓食區。