苗栗縣府統計到2022年1月初為止，非都市土地興辦及容許核准的光電案場共計53件，引進投資金額超過36億元，總裝置容量61124.22瓩，預計今年總發電量將會達到6986萬度，約可提供19406戶家庭使用。

縣長徐耀昌等人到場觀摩。(苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真)

苗縣府工商發展處18日上午，舉辦苗縣太陽光電案場觀摩說明會，並實地參觀後龍鎮龍坑段749地號太平洋綠能太陽光電案場，縣長徐耀昌、地檢署主任檢察官鄭葆琳與地方民代到場共襄盛舉。

徐耀昌說，歡迎各界廠商到苗栗投資綠能，期望大家共同推動環保綠能，朝向中央訂定的114年全國太陽光電累積裝置容量達20億瓦的目標邁進。

而太平洋綠能在後龍鎮龍坑段設置的案場，2021年9月市電併聯完成，光電設施面積5670.403平方公尺，總裝置容量900.16瓩，每天平均發電量2438.4瓩，案場圍欄採用直向格柵圍籬、間距14公分，野生動物可自由進出，提供良好的庇護場所。

太平洋綠能公司表示，他們也會依照在審查會的承諾，將原設置太陽光電的508.776平方公尺用地提供做為生態緩衝區，同時栽種100多株七里香作為綠籬，達到生態與綠電共存。

縣長徐耀昌說，縣府配合中央積極推綠電，增加太陽光電案場的設置，同時也非常重視生態保育工作，今天觀摩的太平洋綠能公司太陽光電案場運用生態友善工法，讓光電案場與野生動物的活動空間併存，證明綠能發展和環境保育是相容的。