印尼國會通過遷都法案，將要把首都從現在的雅加達，遷至婆羅洲島上。同時也新都的名字也定好了，叫做「努山塔拉」(Nusantara)，就是印尼群島的爪哇語名稱。

半島電視台報導，印尼總統佐科威(Joko Widodo)將營建新都視為重振印尼的旗艦級計畫，他在上任伊始就已經提出遷都，也獲得相當比例的支持。

規劃部長蘇哈索•莫諾阿爾法(Suharso Monoarfa)說：「新首都位在印尼群島的核心區，是國家身份的象徵，也是新的經濟重心。」

目前的首都雅加達，是一座有著超過1000萬人口的大都市，但是腹地飽和，交通擁堵、還有季節性洪澇、污染，以及超抽地下水造成的地層下陷，這又惡性循環到洪澇與污染。

其實雅加達所在的爪哇島也是同樣的問題，雖然印尼有一千多座島嶼，但是近 2.7億人口， 54%集中在爪哇島。

佐科威於2019年首次宣布了遷都計劃，之後因COVID-19大流行而推遲，人滿為患造成的疫情失控，又使政府堅定遷都決心。

新首都位於婆羅洲島東邊，橫跨庫台卡塔內加拉縣(Kutai Kartanegara North Penjam Paser)和北佩納揚巴塞爾縣 (Penajam North Paser Regency)，這裡有 90萬人口。剛好位於印尼的國土中心，地理交通較為合理。同時是印最不容易遭受自然災害的地區之一，新都將預留18萬公頃的土地。

佐科威表示，這是個十幾年的大計畫，成本預估325億美元，政府將籌措其中的19%，其餘部分來自民間合作與私人投資。

環保主義者擔心，對婆羅州島的巨大開發，將對珍稀動物，比如紅毛猩猩、馬來熊和長鼻猴棲息地的破壞，加速煤炭開採與棕櫚油種植更會破壞生態。