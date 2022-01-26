北京冬奧登場前夕，防疫泡泡已驗出數十人新冠確診。

北京冬季奧運即將於2月4日登場，在上場前的最後衝刺階段，各國選手們還面臨最後資格考，就是保持健康、避免感染新冠病毒，有選手直言，看到其他選手一個接一個確診真的「怕爆」，因為一但驗出陽性，代表多年來的訓練心血毀於一旦。

《紐約時報》（New York Times）報導，在北京冬奧登場前的最後幾周，全球數千名運動員在每日訓練菜單中再額外增加一項訓練：用盡方法避免感染新冠。因為一確診就必須退出比賽，代表多年來的訓練心血付之東流，承受過的痛楚、犧牲瞬間變得毫無意義，讓他們的夢想在開始前就先破滅，對運動員的職業生涯來說，這個結果可怕到令人不敢想像。

28歲美國雪橇選手絲葳妮（Emily Sweeney）就是「怕爆」代表：「現在每個人都檢測出陽性，這讓我很害怕。」她說她一直在回想，為了走到今天這一步，過去所經歷的所有糟糕情況。

不過現在這些年輕、結實、打過疫苗的選手們擔心的不只是生病或出現任何症狀，他們更擔心的是病毒檢測。

運動員在出發前往北京之前必須繳交2次陰性證明，到了選手村還必須每天進行病毒檢測。

避免染疫的恐懼嚴重影響選手的生活，其中不乏極端措施。美國單板滑雪運動員瑪絲特蘿（Maddie Mastro）說，2021年11月以來，除了男友以外，她就沒再見過家人及朋友。此外從很久以前開始，她就不再外食，出門後也口罩不離身。澳洲花式滑冰選手克蕾恩（Kailani Craine）甚至不願意在長程班機上脫口罩進食。

美國短道競速滑冰選手桑托絲（Kristen Santos）總是戴雙層口罩，她甚至對未婚夫下禁足令，限制未婚夫的行動，以降低自己的染疫風險，因此未婚夫只能在晚上10點出門採買家用品。

大陸的新冠檢測門檻可能讓部份選手無法參賽。

新冠焦慮也改變選手的訓練方式，例如加拿大男子冰壺隊的8名選手在最後3周被隔離在溫哥華的一間租屋處，只有在附近的溜冰場空無一人時，他們才會出門練習。

美國競速滑冰隊的4名男選手則是限制一起練習的時間，降低染疫風險。美國女子冰球隊教練強生（Joel Johnson）說，在平衡預防措施及分配訓練時間方面讓他傷透腦筋，在他看來，怎麼樣確保選手拿到陰性檢測結果，比起比賽本身更燒腦。

「比起任何事，新冠病毒讓我們更擔心」，強生說：「我們不擔心任何對手，不管是加拿大、芬蘭、俄羅斯、瑞士，還是任何人，現在我們擔心的是如何抵達那裡，以及如何準備好比賽。」

也有選手為了冬奧，放棄其他冬奧之前舉行的熱身賽事，例如美籍韓裔雪板好手金善（Chloe Kim）就退出上周末在丹麥舉行的世界極限運動會X Games，美國自由式滑雪選手肯伍錫（Gus Kenworthy）說：「這是許多人都必須做的算計。」