黃郁婷穿大陸隊服惹風波 柯文哲給建議 11:342022/02/04 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃郁婷穿陸隊服惹議 柯文哲提「解套辦法」：不然怎麼辦 訂閱影音： 中時新聞網 代表台灣參加北京冬奧會競速滑冰項目的國手黃郁婷，穿著大陸隊服引發爭議，台北市長柯文哲4日建議，台灣隊送大陸隊1人1件隊服穿。 北京東奧今天開幕，黃郁婷在網路上貼出穿著大陸隊服訓練影片，引發各界爭論。柯文哲今早視察東區地下街接種站時表示，據他所知，比賽不同隊有交換隊服文化。柯文哲接著說，既然事情發生了，建議台灣隊就送大陸隊1人1件隊服穿。 #黃郁婷 #大陸隊 #柯文哲 #北京 #冬奧會 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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