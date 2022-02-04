黃郁婷穿陸隊服惹議 柯文哲提「解套辦法」：不然怎麼辦

代表台灣參加北京冬奧會競速滑冰項目的國手黃郁婷，穿著大陸隊服引發爭議，台北市長柯文哲4日建議，台灣隊送大陸隊1人1件隊服穿。

北京東奧今天開幕，黃郁婷在網路上貼出穿著大陸隊服訓練影片，引發各界爭論。柯文哲今早視察東區地下街接種站時表示，據他所知，比賽不同隊有交換隊服文化。柯文哲接著說，既然事情發生了，建議台灣隊就送大陸隊1人1件隊服穿。