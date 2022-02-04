【LIVE直播】北市幼兒園群聚再擴大 陳時中最新說明。（中時新聞網）

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今宣布新增25例本土，其中以日翊物流增加10例最多，高雄港相關9例、高雄諾貝爾幼兒園3例、北市點點幼兒園2例，以及桃園亞旭電腦廠1例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，25例本土個案中共11例都是陰轉陽的個案。

全家旗下日翊物流公司今天新增10例，陳時中表示，都是首度匡列採驗出來的個案，本案是目前首要關注、比較大的群聚。目前該起群聚已累計25人確診，1250人已採檢，其中250人進行14天隔離、1000人進行5天隔離，希望把病毒找出來，將風險逐步降低。

高雄港群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

高雄市共增12例，其中9例和高雄港有關，都是在居家隔離期滿或隔離期間有症狀採檢。陳時中表示，高雄市非常積極在做社區採檢，擴大匡列中，這兩天應該情況可以慢慢明朗起來。

高雄市另外3例為宜蘭礁溪酒店衍伸諾貝爾幼兒園群聚，陳時中說明，都是已經被匡列的對象，一位是陪病家人，兩位是祖父母，由陰轉陽；目前很清楚這些案子是從宜蘭把病毒傳到高雄引發群聚，不是從高雄港進來的。

而桃園亞旭電腦廠群聚新增1人確診，目前該公司累計122例。陳時中表示，該起群聚已經漸漸步入尾聲，在家居隔期間快篩陽性，獨居一人一戶；下周一（7）將進行全體員工採檢並改發通行證，取得陰性證明者才可取得新的通行證，確保遠雄園區在安全情況下復工。

至於台北市松山區點點幼兒園今天新增2例，陳時中表示，都是已經在居家隔離中的人，對社區影響相對小。

近來台北、桃園及高雄各有一家幼兒園發生群聚，照顧上需要大人陪病，卻可能因此染疫。陳時中表示，陪病者以同住家人、重症風險低的人優先，由於同住家人第一次採可能是陰性，但可能已經染疫，應由相對染疫風險較高才進去陪病。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,719,429例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,699,979例排除)，其中19,029例確診，分別為3,832例境外移入，15,143例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。

2020年起累計851例死亡，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。