近期大陸房地產融資逐漸恢復常態，大陸銀行業者支持大陸房企融資併購、風險化解也動作頻頻。不單房企併購債務融資工具順利落地，一些陸銀也在發行房地產項目併購主題債券，或向優質房企發放併購貸款。中國證券報報導，多間大陸銀行業者預計，將向有需要房企提供合計超過人民幣（下同）300億元併購融資。

報導指出，2021年12月，人行和銀保監聯合公布「關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知」，要求銀行業金融機構穩妥有序開展併購貸款業務，按照依法合規、風險可控、商業可持續原則，穩妥有序地開展房地產項目的併購貸款業務。

自通知發布以來，政策趨向支持優質房企收購陷入財政困難的大型房地產企業優質項目，未來優質項目併購將成重要方向。央企主導的併購也將持續增加，而央企、地方國資收購意願較強。另一方面，對陷入險境及極需補充現金流的房企而言，處置資產意願強烈。