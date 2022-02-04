明（5）日就是初五，也代表春節連假進入尾聲，而大年初五又稱為破五日，意旨初一到初五的禁忌完全解除，而初五是破窮神的日子，還是財神的生日，因此不少人會選在這一天開市迎財神，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師表示，初五雖沒有重大禁忌，但還是有些地雷要注意。

1.家中勿留垃圾：

初五要迎富送窮，而垃圾就代表窮，因此要將其丟出去，代表把窮神送走，財神自然就會進門。

2.打掃家裡：

初五時要將家中地板打掃乾淨，把窮氣送出去，家中環境舒適乾淨，當然就會被財神照顧。

3.忌訪他人家裡：

初五時不宜到別人家裡串門子，容易將晦氣帶給其他人，還有另外一說，是因為初五大家都在送窮神，外出時一不小心就會沾染到掃出門的窮氣，有可能導致新的一年很倒楣。

4.忌睡午覺：

初五要迎財神，古人認為不動就代表窮，活動才能帶來財富，因此俗稱「恨窮」，所以不少店家會選擇在初五開市。

5.不要罵人窮字：

初五是財神的生日，因此不宜罵人窮，或在人後背說別人窮酸，萬一被財神聽到，反而可能會帶來衰運。

6.舊春聯不宜放超過初五：

春節時大家會除舊布新，並在門口貼上新的春聯，喜氣的感覺也容易招來財神，不過換下來的舊春聯或破掉春聯，一定要趕緊處理，不然窮神會找上門。