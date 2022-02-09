大陸財政部今（9日）通報2021年12月地方政府債券發行和債務餘額情況，截至2021年12月末，大陸全國地方政府債務餘額30兆4700億元（人民幣，下同），控制在全國人大批准的限額之內。
大陸財政部通報指出，經第十三屆全國人民代表大會第四次會議審議批准，2021年大陸全國地方政府債務限額為33兆2774.3億元，其中一般債務限額15兆1089.22億元，專項債務限額18兆1685.08億元。
截至2021年12月末，全國地方政府債務餘額30兆4700億元，其中，一般債務13兆7709億元，專項債務16兆6991億元；政府債券30兆3078億元，非政府債券形式存量政府債務1622億元。
截至2021年12月末，大陸地方政府債券剩餘平均年限7.8年，其中一般債券6.3年，專項債券9.0年；平均利率3.51％，其中一般債券3.51％，專項債券3.51％。
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