浩鑫(2405)商規/工業電腦歐美訂單需求強勁，且科技醫療業務持續擴張市占，在訂單能見度明確下，新品挹注，增添營收動能，產品組合優化，帶動毛利率表現，今年營運維持樂觀以待。外資持股比已逾1成。

浩鑫1月合併營收新台幣1.36億元，年增6.38％。歐美多國放鬆防疫限制，商業活動回溫，自動化、AI運算、IoT等技術在商業、公共設施及工業領域需求升高，帶動公司商規/工業電腦訂單，唯歐美塞港尚未舒緩，影響部分訂單出貨遞延。而國內因疫情關係，零接觸智慧防疫機在醫療與商用領域持續看好。

浩鑫持續在工業自動化等市場推廣Panel PC及Box PC，新產品符合醫規認證的Panel PC預計4月可開始陸續出貨，有助公司後續拓展醫療市場力道。此外，元宇宙帶動AR、VR及邊緣運算技術的升溫，公司於歐洲市場也斬獲新應用訂單，產品已整合於虛擬診斷模擬及手術模擬領域之相關應用；而在公司擅長的零售領域，客戶端也擴大設備採購部署，包括數位看板、Kiosk、智慧倉儲等應用。而在子公司暄達醫學部分，醫療氣墊床市場需求穩健，產線維持滿載。