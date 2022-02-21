上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司持續接獲半導體及自動化等產業訂單，今年元月營收開紅盤均創同期新高。上銀集團總裁卓永財樂觀預期，上銀及大銀兩公司今年營收及獲利有機會兩位數成長。

上銀董事長卓文恒指出，上銀目前滾珠螺桿訂單能見度4～4.5個月、部分產品訂單能見度超過4.5個月，線性滑軌訂單能見度看到3～3.5個月，部分產品訂單能見度達3.5個月，晶圓機器人需求很旺，目前下單到出貨約3個月，上銀目前整體訂單能見度看到第二季。上銀去年反映原物料成本上漲，依不同客戶及不同國家漲價，平均漲幅約10％，今年暫不考慮漲價。車用轉向系統滾珠螺桿預計今年底或明年初小批量生產及出貨，量產之後，每種規模產品年出貨30～50萬支。

卓文恒表示，今年每個國家工具機產業景氣熱度不一，日本工具機產業景氣很熱，供不應求，歐洲市場也好轉，台灣出很多設備至美國及土耳其，大陸低階工具機需求比較弱，今年整體工具機產業景氣會比去年好，上銀今年營收及獲利有機會兩位數成長。

卓文恒指出，上銀今年將啟動台灣台中工業區兩座工廠新建及改建、嘉義大埔美及雲科三廠擴建計畫，義大利廠預計今年4、5月動工，今年資本支出預估新台幣30億元，優於去年實際資本支出20億元。

卓文恒指出，上銀推智慧螺桿具有壽命預診及溫度補償、精度調整及遠端監控等希望幫台灣產業轉型升級，產品差異化，不要再殺價競爭，業者把價格往上拉，毛利可以不受外在因素影響。

大銀副總經理游凱勝表示，大銀來自半導體及自動化產業持續增長，其中奈米級定位平台訂單能見度至少看到第三季，部分半導體客戶提前下單，訂單能見度看到第四季，運動控制定位元件在手訂單一季，訂單能見度看到第二季。

游凱勝指出，去年磁鐵等原物料價格平均調漲一倍，大銀將部分原物料成本上漲反映在售價上，今年磁鐵持續看漲，今年不排除再度漲價。