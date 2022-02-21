由於自動化、半導體需求暢旺，上銀(2049)、大銀微系統(4576)今年營收及獲利持續看旺，目前接單能見度都可達3、4個月以上，預期今年上銀集團兩家公司營收及獲利年增率都可望有雙位數成長，上銀營收挑戰300億元的史上新高。

上銀2021年營收272.65億元，年增28.2％，今年1月營收表現強勁，單月營收24.01億元，月增18.7％、年增22.1％，創歷史同期新高，包括歐美工具機、汽車產業景氣及半導體需求持續熱絡。

董事長卓文恒指出，滾珠螺桿目前訂單能見4到4.5個月、線性滑軌3到3.5個月、晶圓機器人3個月，接單、價格情形都不錯，車用滾珠螺桿年底到明年初開始小批量出貨，每年供應40～50萬支。以1月來看，可預期上半年比去年同期好，訂單都看到年中。

就各市場需求來看，總裁卓永財觀察，雖然外界認為大陸工具機訂單在下滑，但中高階市場半導體、新能源及自動化等高端產品需求還是很熱絡，顯示大陸轉型很有力道，雖然沒有去年上半年搶成一團，但需求量還是有。

歐洲去年被疫情影響，運作在疫苗施打後逐漸回到正常，但因為確診人數太多，有些人掛病號或隔離，影響工廠產能，歐洲不只缺晶片，零組件也有欠缺，因此，產能受影響下，只要多出的產能還是很多客戶在搶，日韓也因為匯率影響，銷售都不錯。

上銀今年資本支出預估30億元，比去年20億元增加，主要用於台灣四個廠及義大利、日本建廠。義大利廠預計今年5月動工，明年完工，日本廠建廠中，今年底裝修，明年投產。台灣四個廠區蓋廠，其中，台中工業區舊廠改建、工業區再興建一個新廠，雲科二廠去年9月動土後，雲科三廠今年再動工，而嘉義大埔美今年繼續蓋第二期，未來還有第三期興建。

上銀2021年反映原物料成長，全年平均調漲價格10％，今年目前沒有調漲價格計畫。卓永財指出，上銀持續做動態調整，製程也一直改進，進行轉型升級，減緩原物料影響。

子公司大銀微系統表示，半導體應用產品訂單能見度看到第三季甚至第四季，運動控制元件能見度到3個月，自動化產業產品能見度到4個月，主要半導體產業擴大資本支出需求強勁。此外，關鍵原物料之一的磁鐵去年價格大增一倍，已與部分客戶協商吸收部分成本。大銀微系統預估今年資本支出規模約2.5億元，包括新竹鳳山工業區興建廠房。

上銀及大銀微系統都認為，今年客戶端的訊息都相當正面，營收、獲利都有機會雙位數成長，其中，上銀若達到1成成長，營收將達到300億元的新里程，創下史上新高。