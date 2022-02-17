美國第二大電商平台Shopify稍早預警，短期內通膨壓力將打擊消費支出，估計今年公司營收成長率可能低於去年的57％。這項消息導致Shopify股價在16日盤中暴跌至720美元，創下52周低點，收盤跌幅縮小至16％。17日盤前股價續跌1％至738.38美元。

Shopify表示去年上半美國各地封城及政府實施的各項振興措施推動線上零售成長，如今這些助力不再，估計今年市場環境不若去年買氣旺。此言一出打趴一票電商類股，諸如Etsy、eBay等知名電商股價都在16日收黑，唯獨亞馬遜股價收紅。