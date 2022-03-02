國際布倫特原油價格今天突破每桶110美元，美國西德州中級原油價格上漲超過6%，主因俄羅斯入侵烏克蘭，持續引發市場對資源豐富區域這項極重要大宗商品供應的擔憂。

布倫特原油（Brent）價格上漲4.88%，來到每桶110.09美元；西德州中級原油（WTI）價格上漲6.5%，來到每桶111.18美元，雙雙衝上7年多高點。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍入侵烏克蘭後，世界強權紛紛對莫斯科祭出嚴厲且影響深遠的制裁措施，使得市場對俄國原油出口將被切斷的憂慮加深。

俄羅斯是世界第3大石油生產國。

東歐發生衝突之前，由於原油供應吃緊，加上各國鬆綁防疫措施、經濟重啟，全球需求強勁復甦，油價已顯著攀漲。

交易商將密切關注石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等其他主要產油國今天稍晚舉行的會議，它們將討論是否提高產量，以緩和有利通貨膨脹升溫的油價漲勢。