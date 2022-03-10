全球近期關注俄羅斯入侵烏克蘭之際，位於東亞的韓國政局也發生變化，韓國第20屆總統大選結果出爐，根據韓聯社最新即時訊息，最大在野黨國民力量候選人尹錫悅當選。媒體人羅友志指出，尹錫悅至少還保留「南北韓+美國」的「三方對話機制」，俄烏大戰雙方也保留對話機制，我國副總統賴清德卻還在想「台灣不孤單」的幻想世界。

南韓於2022年3月9日舉行第20屆總統大選，這場選舉是由目前執政的「共同民主黨」候選人李在明與在野黨「國民力量黨」尹錫悅兩強相爭，開票過程驚心動魄。截至當地時間今天凌晨４時(台灣時間凌晨3時)，開票率為98.13%，其中尹錫悅的得票率為48.59%，李在明47.79%，雙方差距0.8%，尹錫悅勝出。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 日前曾透露，自己試圖致電普丁，但並未成功，只有靜默的回應。

對於俄烏與韓國政權輪替，羅友志10日在臉書發文表示，韓國新總統尹錫悅反中，儘管政見喊出要繼續發展「薩德」飛彈系統，至少還保留「南北韓+美國」的「三方對話機制」，但我們「跟大陸的對話機制」，現今安在？

羅友志指出，澤倫斯基儘管打電話給普丁「沒人接」，起碼證明還有「對話機制」…就算有，還得靠德國、法國一堆人幫忙傳話，狼狽不堪⋯但我們的「對話機制」呢？

羅友志感嘆，自己不思如何保全台灣人民安全，一股腦把希望建築在「別人」、「他們一定會」、「台灣不孤單」的幻想世界…讓大家看看，我們跟威脅者的「對話機制」在哪裡？沒有。