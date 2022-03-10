烏克蘭遭俄羅斯軍事入侵已經2周，烏克蘭難民人數已達200萬，外界都在關注戰火到底何時會停止。前空軍副司令張延廷10日表示，俄烏戰場的下一階段，將開始打巷戰，而巷戰將大量消耗地面部隊兵力，因此，可預期的是普丁不會馬上派兵打巷戰，而是開人道走廊，等一段時間後，民眾撤離的差不多了，再開始讓包圍的俄軍砲兵團猛轟。此外，他也坦言，烏克蘭首都基輔恐怕將會出現「5缺」。

張延廷10日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，現在的戰況發展是，俄軍已從北、東、南三方向同時進攻烏克蘭，將對烏克蘭很不利，因為烏東的俄軍和民兵正和烏南的部隊，合力圍攻馬力波。而烏南俄軍攻下赫爾松後，將往北和東北路線的俄軍合攻準備打哈爾科夫和烏東中部地區的城市第聶伯羅，第三個戰場則是首都基輔，現在是先為總攻擊做屯彈藥準備，待拿下第聶伯羅後，就會切斷位於烏東的烏克蘭主力部隊的後援。

此外，張延廷也坦言，美國總統拜登近日才表示，俄軍還有95%的部隊建制是完好無損的，且俄羅斯總統普丁也才宣稱，新投入的俄軍部隊，不會參與第一線戰鬥，將作為後勤運輸部隊的保護警戒兵力。因此，換句話說，俄軍打烏克蘭目前是遊刃有餘的。

張延廷分析，俄烏戰場的下一階段，將開始打巷戰，而巷戰將大量消耗地面部隊兵力，因此，可預期的是普丁不會馬上派兵打巷戰，而是開人道走廊，等一段時間後，民眾撤離的差不多了，再開始讓包圍的俄軍砲兵團猛轟，所以最近他才讓俄軍先停火，開了5條人道走廊，讓老人婦孺有時間撤走。

張延廷也稱，俄軍下一步進攻，將動用坦克重砲、轟炸機進行地毯式轟炸，來應對游擊隊放冷槍、狙擊手偷狙擊等任何有生力量的反抗，他想打的是「焦土戰爭」。

至於俄軍為何包圍基輔多日，沒有馬上攻擊？張延廷說，普丁現在就是採「5缺戰術」，即讓基輔「斷水、斷電、斷糧、斷醫、斷藥」，而若幾周後戰術運用成功，那基輔就完蛋了，瘟疫就要出來了，因為斷醫斷藥，受傷的人沒有獲得救治而引發敗血症，甚至互相傳染，死傷將會很慘重。

最後，主持人追問「所以戰爭可能會在7-10天內結束嗎？」張延廷不諱言表示，有可能，戰爭會因此結束或告一段落，不然的話會更慘，因為俄軍已經完成「戰略包圍」，若將來縮小包圍圈，烏克蘭守軍將彈盡援絕。