3M宣布攜手和樂文化基金會與博幼基金會正式啟動2022「點亮偏鄉智多星」活動。3M透過趣味科學實驗開啟學童對科學教育的學習視野；而和樂文化基金會則藉手作教育課程及HOLA家的企劃師服務帶領學童拓展對生活及美的想像，雙方首度運用生活美學強化創造力，跨界攜手以不同的企業資源接力共好，率先帶來多元學習資源，點燃偏鄉孩子對於科學的熱情。

3M與和樂文化基金會有感於偏鄉學童因社會結構問題，缺乏平等接觸教育資源的機會，亦認同博幼長期為偏鄉注入穩定能量和長期穩定陪伴的用心，遂攜手發起「點亮偏鄉智多星」活動，讓資源前往需要的地方，開啟孩子新視野，「讓知識帶希望回家」。

全球及台灣都積極推動STEM（Science, Technology, Engineering, Mathematics）教育的3M，今年特別從資源不平等的角度多方切入，提供這些孩子在「點亮偏鄉智多星」系列活動中更廣泛接觸科學，特別是生活中的科學，以拓展他們的視野，並開拓未來的無限可能，同時也將透過享譽全球的家用產品來提升孩子們的生活品質，打造更好的學習與生活環境。

2022「點亮偏鄉智多星」從03月14日開始展開作業，將由和樂文化基金會與3M接力提供需要協助的學童家庭專業修繕技術及便利的居家產品，打造溫馨的生活環境。3M將透過一系列從生活中的科學原理設計的STEM主題趣味實驗，引領學童學習科學知識，在富有樂趣的實驗中盡情探索，啟發對科學的好奇心。