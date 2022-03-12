俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐美各國發動經濟制裁。跨國企業如麥當勞、星巴克、可口可樂與百事公司也加入制裁行列，宣布停止在俄羅斯販售商品；而俄羅斯總統普丁擬將59家在俄外企「收歸國有」，也引起熱烈討論。前民進黨立委沈富雄表示，可口可樂、麥當勞、星巴克、UNIQLO等這些民間企業對普丁展開制裁，現在雙方仍難判勝負。不過，這些民間所發起的制裁，當國家跟國家之間的制裁已經叫停時，恐怕還會繼續進行。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，可口可樂、麥當勞、星巴克、UNIQLO等這些民間企業的制裁，是前所未有的制裁因為以前也有過制裁，這不是第一次，歷史上有好幾次，但都是國家對國家的制裁。而這一次制裁，是因為網路力量大，也就是說，國家對國家雖然也有制裁，但是民間消費者的壓力，使得他們所消費的公司不得不跟進制裁，因為如果不跟進，消費者也許就不會買他們的東西，恐怕會被嚇死。不過，這些民間所發起的制裁，當國家跟國家之間的制裁已經叫停時，他們恐怕還會繼續進行。

沈富雄接著表示，普丁要沒收外企在莫斯科或者在俄國當地的財產。不過，這些公司的資產大得很，大到普丁即使沒收那些資產，他們根本不會在乎。所以現在仍難判勝負。

沈富雄指出，勝負已定之後，美國總統拜登在國內的聲望不見得好，因此，拜登要趕快提出第二版的馬歇爾計畫，也就是說普丁破壞、他進來重建，然後讓200多萬的難民回鄉展開重建，這樣一來，拜登贏得的民心就會遠大於他的北約東擴。