台積電（2330）大客戶各式新產品接力登場，英特爾、輝達、超微（AMD）不缺席，全面轉進台積電先進製程，麥格理證券高度看好台積電受惠新GPU發表商機，在法說會前重申「優於大盤」投資評等，推測合理股價高達843.8元；摩根士丹利證券則強調，必須緊盯台積電法說時對整體電子需求的最新觀點。

國際資金前些時日基於美國聯準會（Fed）升息、俄烏戰爭不確定性等因素，大舉於新興市場提款，大賣台股最大權值股台積電。儘管近期外部風險仍存，所幸外資籌碼面已稍趨穩定，可貴的是，外資券商研究機構以基本面為出發點，持續提出看好台積電觀點，不受市場言論影響。

英特爾推出筆電與桌機用的ARC GPU，採用台積電6奈米製程，其次，在伺服器、人工智慧（AI）用的大尺寸GPU上，輝達宣布其Hopper與H100晶片採台積電4奈米製程；麥格理證券認為，輝達將於2023年上半年推出的Grace CPU訂單將於今年稍晚確定，預料同樣將委由台積電4奈米製程代工。另外，AMD的RDNA3 GPU與Genoa伺服器CPU，下半年都將採用台積電的5奈米製程。

伴隨台積電大客戶不停推出新產品，且聚焦台積電的先進製程，麥格理直指，考慮競爭對手南韓三星的晶圓代工良率不佳，台積電一面享有高效能運算（HPC）強勁需求推動，另一方面又從輝達、高通等客戶的訂單擴張市占，2022年營收有望成長25～29％。