中信投顧指出，樺漢（6414）2022年展望樂觀，本益比評價仍有上調空間，可望告別股價沉潛期，初次納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測合理股價估值250元。

中信投顧指出，根據Research and Markets研究，2021年人工智慧物聯網（AIoT）市場規模為150億美元，2025年成長至560億美元，年複合成長率達39.1％。中信投顧認為，樺漢AIoT市場的市占率目標從現有的2％，提升至2025年的5％，換算年複合成長率25.7％有望達標，看好樺漢切入AIoT領域，對中長期營收規模與獲利的挹注。

樺漢IPC 2.0目標是擴大事業體，故專注在垂直與水平的投資與併購，而IPC 3.0意味以AI與雲端技術整合硬體、軟體與服務三面向。中信投顧考量樺漢挾「工業元宇宙」跨入AIoT市場，中長期營運動能可期；且2022至2023年缺料緩解，成本壓力減輕，有利於樺漢毛利率與獲利改善。

回顧歷史，樺漢2018年第四季至2020年第一季毛利率從20.3％上升至25.5％，去除2020年首季因新冠肺炎造成的系統性風險，本益比最高升至20.2倍，投顧研究機構基於2022年每股純益12.38元預期，以及上次毛利率回升時的最高20.2倍本益比，給予250元目標價。