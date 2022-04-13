對於校園放寬防疫標準，前立委孫大千批評教育部長潘文忠，正在一步步地把台灣的孩子推向火坑之中；孫大千強調，再怎麼無能，都不應該犧牲台灣的孩子。

孫大千今（13）日在臉書指出，根據歐美國家的慘痛經驗，新冠病毒來襲時，首當其衝的往往是沒有施打疫苗還必須每天上課的孩子。

孫大千披露，參照美國的案例，往往都是因為孩子染疫，而造成全家染疫，進而造成社區感染，導致疫情擴散一發而不可收拾。因此防守好校園，才能夠防守好家庭和社區。

他認為，相較於其他歐美國家，台灣的嬰幼兒童連一劑疫苗都沒有施打，青少年第三劑更是遲遲沒有下文。校園又是群聚的重要地點，貿然放寬防疫標準，必然會造成嚴重後果。教育部棄守校園防線，極有可能造成台灣防疫機制的重大破口。

孫大千強調，雖然說兒童和少年染疫產生重症的機率並不高，但是由於Omicron傳播的能力相當驚人，在母數極大化的情況之下，再低的重症機率都可能造成大量的重症案例。更不用說，就算是輕症，染疫痊癒之後，是否會有後遺症扮隨著我們的孩子一生。

他呼籲，再怎麼愚蠢無能，都不應該犧牲台灣的孩子。