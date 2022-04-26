航太龍頭漢翔航空工業組成航太國家隊，希望在陸續復甦的民用航空業，搶得國際大廠的訂單，但受到國內半導體高薪搶人的影響，召募不易；對此漢翔表示，航太業相較半導體工作內容多樣化，未來發展更有想像空間，就有台大機械碩士捨半導體選擇漢翔，29歲升任經理職務。

目前擔任漢翔生產處製造組膠合工場的楊經理，大學和碩士都就讀台大機械，畢業後沒有和多數同學一樣進入半導體產業，25歲進入漢翔，表現優異，4年後就升任經理，對他來說，在漢翔更能發揮所長。

不過這是少數例子，台灣這幾年人才大都流向半導體，漢翔副總經理黃淑媛憂心忡忡，認為半導體和其他產業關聯性沒那麼大，一架飛機需要上百萬個零件，航太必須跨許多產業，不像半導體主要是IC設計、製造與封測三大產業鏈，這也是為何各國都必須發展航太工業，才能帶動各產業族群。

漢翔作為領頭羊，有提升國內產業的責任，協助供應商被國際大廠認證升級，以原物料舉例，工業用和航太用的碳纖維，價差就高達幾十倍。除了擴大產業族群，黃淑媛更擔心學校基礎科學教育，她說：「像是大學中材料學在金屬部分比重很少，半導體卻越來越多，這當然是市場供需問題，但對整體工業發展的後續影響甚鉅。」

傳承也是目前國內航太業重大課題，1983年開始研發IDF經國號戰機，政府當時投入很大經費，聘請幾百個外籍工程師，手把手教育國內航太人才；這批工程師陸續屆齡退休，還好前幾年確定國機國造計畫，讓這些經國號戰機的人才得以傳承，打造勇鷹號高教機。黃淑媛說：「若晚個幾年，航太人才又要從頭來過，從無到有，這才是國家最大的損失。」

漢翔董事長胡開宏當選航太公會理事長，非常重視人才培育，因此上任後馬上建議公會設置五個委員會，其中一個就是人力資源委員會，必須與國內航太相關系所之大學建立產學合作，開設專班培養在職員工、提供充實師資。針對產業最迫切需要之跨領域人才培訓，與合作學校研擬解決方案，提供會員人才需要。

漢翔內部亦成立「創新研發中心」推動數位轉型計畫，培育在職員工，除了赴AI學院受訓，也善用外部資源辦內訓專班，例如爭取工業局AI GO計畫補助等，部分工程師則安排到國外培訓，培養更高階的航太人才。

整體產業族群上，漢翔這幾年為供應商開了幾百堂免費課程，就是要讓上百家供應商提升品質，甚至團隊駐廠解決廠家問題，希望設備盡量國產化；接下來除了軍用初教機計畫，還有來自國際民用航空訂單，都為國內航太產業帶來可觀業績。