擴大利基能量，德淵（4720）特化部門與國際知名手持及穿戴大廠合作，研發新製程技術成功，快速導入至客戶新產品，今年已增設專屬產線，新技術平行推廣於其他客群，預計今年稼動率可達6成以上。德淵表示，去年特化產品營收年增20％，預估今年上半年特化產品營收可望延續兩位數成長力道。

強化特化布局，德淵參與2022 Touch Taiwan智慧顯示展，也加入了零碳及循環專區的展示。在顯示器自動化用膠主應用於面板及電子產業，透過自動化設備的點膠製程，不僅已導入台灣的面板製造廠，以減少人工貼膠而達到自動化和關燈工廠的效能，也解決面臨現在社會少子化的人工需求。

德淵指出，兩岸大中華疫情肆虐下，客戶因人力短缺，因應製程用膠的方式改變，自動化用膠客詢量顯著提升不少。以14吋面板為例，德淵LED 固化UV膠大幅減少不可回收的離型紙15噸/年/億台的效能，並以LED燈的電耗大幅下降，兼具降低成本、節能之效。

德淵強調，特化產品不僅為無溶劑，熱熔膠的固有特質就是環保外，更持續研發導入20％以上生物基含量的天然材料，推出的 BIONIS生物基系列產品性能，協助電子業客戶在電子包裝方面導入綠色減碳材料；使用德淵BIONIS生物基系列產品與傳統石油基材料相比，約減碳了20％。