渣打銀行今宣布新推出「渣打智慧FUND」，以母子基金搭配模式，不只結合「單筆申購」及「定期定額」的優勢，更創新推出可以跨基金公司以及跨境內外基金的「雙跨」優勢，提供投資豐富多元的基金選擇，幫助投資人聰明選、靈活配，累積投資正循環。

「渣打智慧FUND」是「母子基金」投資模式，單筆申購資金一次投入母基金，再從母基金依照母子基金投資模式從母基金扣款到波動較大的子基金，當整體組合或是子基金達到獲利點時，就會自動停利贖回到帳上或是母基金，具有規律投資、停利與循環投資機制、基金選擇不受限、投資時機不錯過的四大優勢。

「渣打智慧FUND」三種投資模式供選擇

一、定期投資：選定1檔母基金，同時可選擇1至3檔子基金，可約定每月1日至28日任意日期，從母基金轉入設定金額至子基金，最多可選28天，轉出至母基金餘額為0為止。設定整體(母基金+子基金)的目標報酬率，投資報酬率達設定值即停利出場，自動停利贖回到帳上，結束投資。

二、定價投資：選定1檔母基金，同時可選擇1至3檔子基金，可設定三個目標轉換跌幅(例如-5%、-10%、-15%)，當子基金達到設定目標轉換跌幅時，依所設定之母基金投資金額比例(例如10%、15%、20%)轉入子基金。設定整體(母+子)目標報酬率，投資報酬率達設定值即停利出場，自動停利贖回到帳上，結束投資。

三、循環轉入：選定1檔母基金，同時只能選擇1檔子基金，由母基金定期轉入設定金額至子基金，且可設定於約定日，如果子基金達到目標轉換跌幅(例如-5%、-10%、-15%)，就執行設定金額加碼轉入(例如 x0.5倍、x1倍、x1.5倍)。設定子基金出場報酬率，報酬率達設定值時，子基金依約定停利轉回母基金持續循環投資。

渣打銀行指出，投資紀律是人為投資中最困難的一件事，包含獲利是否停利出場、虧損是否要停損、高點或劇烈震盪是否持續扣款投入等，各種投資時常見的狀況都是考驗人性的難題。

針對不同風險屬性的投資人，渣打銀行認為，母子基金投資法的概念，是在分散風險的機制下追求報酬，因此投資人可評估自身需求及風險屬性考慮以平衡型或債券型基金為母基金，子基金則可依需求及風險屬性選擇波動相對較大的股票型基金。子基金可以最多選三支，建議三支子基金的屬性可以差異化，以分散風險。

「渣打智慧FUND」的母基金投資門檻為新台幣25萬元(含)以上，子基金投資門檻為新台幣1000元(含)以上。