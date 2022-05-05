澎湃新聞報導，京東回應被美國證券交易委員會（SEC）列入「預摘牌名單」。京東集團5日在香港證券交易所發布公告稱，公司已知悉被美國證券交易委員會根據《外國公司問責法案》（HFCAA）認定為委員會認定發行人。公司一直在積極探索可能的解決方案，將繼續遵守中國和美國的適用法律和法規，努力保持其在那斯達克和香港證券交易所的上市地位。
京東稱，理解SEC是根據HFCAA及其實施細則做出此次認定，表明SEC認定公司使用了目前不能由美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）審查審計底稿的審計機構出具截至2021年12月31日財年的審計報告。
根據HFCAA規定，只有連續3年被SEC認定使用未能被PCAOB審查審計底稿的審計機構出具年度審計報告，上市公司才會在美國交易所被退市。受美股上漲帶動，京東集團H股早盤大幅高開，最大漲幅達4.09％，至午間收盤時漲2.17％，報244.8港元／股。
根據美國SEC官網顯示，SEC在4日將包括京東、嗶哩嗶哩、拼多多在內的88家中概股加入「預摘牌」名單，使得名單上的中概股數量上升至105家。
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