6日金融市場腥風血雨，台北匯市裡新台幣空單滿佈，新台幣兌美元匯率下午4點收盤29.66，貶1.51角，單日貶幅0.51%，在各亞幣當中，貶幅僅次於澳幣和馬幣的0.55%、離岸人民幣的0.52%，台北外匯公司統計交易量為14.89億美元。

新台幣兌美元匯價，6日以29.57元開盤後就急速下殺，受到台股開盤重挫影響，匯率上午盤一片低氣壓，台幣匯率最低至29.724元，重貶2.15角，距離中午之前，央行動態調節拉收在29.709 。29.724元已創2020年6月16日以來，盤中新低紀錄，下一個關卡為29.77。

累計新台幣匯率，本周以來已走貶4角，除了受到美元指數達103之後，居高不下，聯準會近日二度升息也帶動強勢美元，再展新高。6日的亞洲匯市中，台幣、澳幣、馬來幣，加上離岸人民幣同為大幅走貶的族群；新加坡幣、泰銖反而相對穩定，幅貶在0.1個百分點之內。