受到美股恐慌性大跌衝擊，台股周五開低收低，加權指數收在16408.2點，下跌287.92點，跌幅1.72%；台股周K線連2黑，全周下挫183.98點，周線跌幅1.11%，日均量2210.88億元，下周需視加權指數是否能守穩4月27日的低點16219.41點，若不守恐失直破「萬六」大關；至於新台幣匯價在周五盤中已貶破29.7元，下周若外資在台股持續站在賣方，新台幣匯價將再挑戰29.8元心理關卡。

三大法人本周持續由投信力挺台股，外資賣超金額193.48億元，累計連續賣超周數來到第6周，今年來累計賣超台股金額已高達7378.23億元，至於本土法人中，自營商也站在賣方，單周賣超台股59.71億元，僅有投信法人無懼市場震盪，持續加碼「錢」進台股，本週投信已連續第17周站在買方，單周力挺台股61.79億元，單日連續買超台股天數亦達17個交易日，年迄今買超金額突破1300億元，達1302.89億元之多。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股近兩日隨著美股大洗三溫暖，周四先是上漲回應聯準會排除激進升息的預期，但才過了一天又受到市場持續憂心通膨等疑慮而大跌，綜觀而言，近期市場大幅回檔的主因，在於烏俄戰爭目前仍未見到落幕，在戰爭影響下，推升全球油價居高不下，西德州油價再度來到110美元，通膨疑慮再起，進而導致金融市場對於下半年整體需求面展望悲觀，加上美國首季GDP萎縮1.4%，認為經濟可能出現下滑走勢，且通膨趨勢將影響聯準會貨幣政策的緊縮速度，導致市場走勢大幅波動。

針對近期美股走勢波動，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會尚未考慮採取激進升息步調，但因市場擔憂因物價與通膨問題，可能仍需進一步收緊政策，讓市場缺乏信心所致，不過市場在修正時的波動本來就是會被放大。另一方面，就資金面來看，安聯投信台股團隊表示，由於現階段市場充斥較多的短線資金，加上低接買盤力道不夠，也容易讓盤勢出現忽漲忽跌、波動較大的局面；因此若從資金流向來看，確實仍對台股走勢形成一定程度的壓力。

葉獻文認為，第二季向來為科技股淡季，封城發生在第二季的衝擊相較其他季度來的小，且五一長假後陸股展開交易，也讓市場期待之前受到影響較大的上海等周邊城市有望復工，再者，近期台股回檔幅度大，目前已來到區間下緣，隨時有望展開反彈走勢，建議下周首要觀察11日美國將公布4月份CPI數據，目前市場預估為年增率為8.1%，月增幅預期為0.2%，兩者預期雙雙低於3月份數據。

葉獻文分析，由於通膨是牽動市場敏感神經的關鍵，一旦通膨數據放緩，有機會緩和市場的悲觀情緒，目前從美國物價指數中的房租及二手車可看出，近期增速已有見頂跡象，對於投資信心屬於正面幫助，且當通膨能獲得控制，則聯準會有機會放緩鷹派作法，對於全球股市將是利多的催化劑。