挪威郵輪控股(Norwegian Cruise Line Holdings)周二預期，本季度運營現金流將轉為正值。該郵輪運營商正受益於更高的船上支出及遊輪票價上漲，其全部船隊將恢復運營。

該公司表示，儘管新冠Omicron病毒變種以及俄烏衝突對公司造成了打擊，但訂單保持強勁。

「我們看到消費者，尤其是美國消費者表現爆炸式成長。消費者支出強勁回升，甚至超過2019年的水準」，執行長Frank Del Rio在財報電話會議上說道。

基於俄烏戰爭，挪威郵輪取消約60次航行，或對其進行了一些調整。公司表示，鑒於戰爭危機，其訂單動能暫時中斷，但為短暫影響；仍決定在2023年取消所有前往俄羅斯港口的航程。

過去2年，隨著新冠疫情導致郵輪行業陷入停滯，郵輪運營商一直在消耗自己的現金儲備。該公司在最近幾個季度出現負的經營現金流，僅在3月才略有好轉。

挪威郵輪表示，票價和船上收入上升，有助於該公司在截至3月31日的第一季看到現金流改善，第二季將轉為正數。本周稍早時候，該公司完成了分階段復工的運營，所有船舶都已復航。

然而該公司仍預計第二季將出現淨虧損，原因是包括燃料開支在內的成本上升。挪威郵輪第一季燃油開支為1.355億美元。

該郵輪運營商第一季每股虧損也超出預期，為虧損1.82美元。