岱宇（1598）11日董事會決議買回庫藏股，將自5月12日起，至7月11日止，預定買回數量3,000張，買回區間價格40～65元，預定買回股份占公司已發行股份總數比率2.24％。至於此次買回股份，將轉讓股份予員工。岱宇表示，公司申報時，已持有公司股份累積7,114張。

岱宇董事會同時通過今年首季合併營收22.6億元，年減41.09％，稅後虧損4,368萬元，遠不如去年同期稅後盈餘逾2.64億元，每股淨損0.34元，不如去年同期EPS2.1元。