岱宇 12日起買回3,000張庫藏股 22:322022/05/11 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 岱宇（1598）11日董事會決議買回庫藏股，將自5月12日起，至7月11日止，預定買回數量3,000張，買回區間價格40～65元，預定買回股份占公司已發行股份總數比率2.24％。至於此次買回股份，將轉讓股份予員工。岱宇表示，公司申報時，已持有公司股份累積7,114張。 岱宇董事會同時通過今年首季合併營收22.6億元，年減41.09％，稅後虧損4,368萬元，遠不如去年同期稅後盈餘逾2.64億元，每股淨損0.34元，不如去年同期EPS2.1元。 勤凱 預計買回600張庫藏股 七個交易日 國巨買回逾千張自家股票 #岱宇 #買回 #預定 #買回股份 #張庫藏股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨啟動庫藏股 擬買回5,500張 04:102022/04/27 證券．權證 國巨庫藏股 7天買回逾千張 04:102022/05/07 證券．權證 國巨護盤 再買進市值2.08億元自家股票 19:222022/05/09 財經 國巨將實施庫藏股 買回自家股票5,500張 19:192022/04/26 財經 萬七失守 11檔祭庫藏穩軍心 04:102022/04/26 證券．權證 大咖操盤手羅布 增持油氣股 04:102022/05/10 全球財經 A股掀回購潮 多家公司回購逾人民幣10億 23:032022/04/24 財經 上市公司回購穩信心 規模人民幣305億 04:102022/05/10 產業特刊 廈門聯芯股權 3年內買回 04:102022/04/28 財經要聞 10檔法人大買 紅不讓 04:102022/05/06 證券．權證 《國際產業》索尼財報遜 搬15億美元庫藏股護價 16:092022/05/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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