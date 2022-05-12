台北市輪船公會今（11）日改選理事長，由陽明海運（2609）董事長鄭貞茂當選新任理事長，長榮海運（2603）董事長張衍義當選常務監事。

鄭貞茂表示，將與張衍義並肩作戰，協助會務推動。這兩年是航運業景氣最好的年代，卻碰上船員荒問題，將爭取政府鬆綁相關法規，包括兵役等，並參與航港局規劃的偏鄉人才招募、培育。

台北市輪船公會今選出九位常務理事：鄭貞茂、謝惠全、陳柏廷、杜書勤、洪高橋、王書吉、吳光輝、呂學修、王朝枝，及一位常務監事：張衍義。