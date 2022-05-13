繼12日表示已有新冠感染病例後，朝鮮官媒13日又公開說，至少已有1名疫歿者，以及數10萬民眾發燒。外界猜測，朝鮮首次對外宣布發生疫情，表示實際受到新冠病毒肆虐的狀況，可能遠比官方說法更要來得糟糕。

根據朝中社(KCNA)報導，從4月下旬以來，很多朝鮮民眾就開始莫名發燒，這種情況目前正在境內快速蔓延，大概有18.7萬餘人正被隔離。目前約有35萬人發燒，其中有1.8萬人是12日才發生的，同時也有16.2萬人在接受治療。

朝中社並沒明說，上述採陽數目是多少，不過至少有6位在發燒後身亡，其中之一，確定是染上Omicron變種病毒。據悉，這波疫情於4月時在首都平壤爆發。4月15日至25日，韓國曾舉辦包括閱兵等多場大型活動，與會者大多數都沒戴口罩。

專家學者認為，朝鮮的疫情可能會讓當地糧食已不足的現象，更加雪上加霜。另外，朝鮮婉拒全球疫苗共享平台COVAX以及中國大陸的疫苗，加上美國也無意想要伸出援手下，朝鮮新冠疫情可能會一發不可收拾。