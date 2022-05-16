高盛前執行長布蘭克費恩（Lloyd Blankfein）周日表示，隨著聯準會持續升息以抑制不斷升高的通膨，美國經濟正面臨陷入衰退的風險，企業和消費者應做好準備。 .

布蘭克費恩在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時表示，美國經濟陷入衰退的風險「非常、非常高」。

布蘭克費恩幾年前從高盛退休，現在仍保有資深董事長頭銜，他表示，聯準會有非常強大的工具，很難對它們進行微調，也很難看到這些工具很快改變通膨的效果，這絕對是一個風險。

聯準會主席鮑爾上周表示抑制通膨是他的首要之務，他坦承升息勢必「帶來一些痛苦」，但最糟的情況是物價持續飆升，因為物價穩定是經濟的「基石」。

他並警告，隨著聯準會升息以壓制升至40多年高點的通膨，他無法保證經濟能實現「軟著陸」，也就是讓通膨回到2%，同時保持強勁的勞動力市場。鮑爾表示，出於一些原因，現在要做到這一點「非常具挑戰性」。

美國4月消費者物價指數（CPI）年漲8.3%，略低於3月的年漲8.5%，雖是8個月以來首見放緩，但仍逼近40年高點。

上周四公布的美國4月生產者通膨報告亦呈現類似的趨勢，4月生產者物價指數（PPI）月增0.5%、年增11%，亦較3月的月增1.6%、年增11.5%放緩。

聯準會在3月會議升息25個基點（1碼），並緊接著在5月會議升息50個基點。鮑爾上周表示，如果經濟情勢符合預期，那麼在接下來兩次會議各升息50個基點是合適的，雖然他重申聯準會「未積極考慮」更大幅度的升息，但也表示萬一情況惡化，「我們已準備採取更多行動」。

部分分析師擔心央行決策官員若沒有使出那種可能導致經濟衰退的大幅度升息，就無法抑制住高漲的通膨。

布蘭克費恩表示他認同鮑爾的看法，並表示目前美國經濟所承受的通膨影響很「棘手」。對個人來說，尤其對於低所得者而言，這將是相當困難且壓力沈重。

布蘭克費恩在2006年至2018年間擔任高盛的執行長，其任職期間正逢美國政府推出銀行紓困計畫的金融危機時期。