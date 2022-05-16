2022年來在戰爭、通膨、升息環境衝擊下，可說是利空齊發，台股近期震盪修正，投資人心情也跟著上沖下洗，不過，國泰投信指出，素有「國民存股型」ETF之稱的國泰永續高股息ETF（00878）受益人數再創新高，截至5月13日已逼近50萬人，達499,372人，18日將進行除息，實際每單位將發放0.32元現金股利，5月17日前買進或持有者皆可參與配息。

國泰投信董事長張錫表示，近期台股震盪加劇，主因市場對升息的過度恐慌及擔憂，目前評估3月至4月應是通膨最高點，未來因基期墊高後將會逐步趨緩，下半年通膨回落的幅度將更加明顯，故可關注聯準會宣布升息後市場是否有利空出盡的跡象，如有，則市場將有機會出現明顯反彈。

觀察歷史資料，聯準會升息前後市場多有波動，但往往在升息後的6至12個月內即會出現一波漲勢，以台股為例，2004年及2015年二次升息循環啟動後12個月漲幅皆逾15％，因此現皆段並無看壞台股的理由，且全球經濟復甦下，台灣強勁出口動能可望延續，有助台股長線維持多頭格局不變。

張錫建議，投資策略上切忌追高殺低，宜採「微笑曲線」投資，長線分批進場或定期定額方式，降低進場風險，不管是台股基金或ETF，每月固定投資，以3年為一周期停利不停損，長線收益將十分可觀。

國泰投信表示，以國泰永續高股息ETF(00878)為例，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，結合ESG與高股息的投資策略，具長線投資價值。以該指數進行定期定額試算，近1年市場動盪下定期定額含息報酬有4％，定期定額2年則有18％的好成績，定期定額3年可達29％，顯示拉長投資戰線後，有機會創造更豐厚的收益。