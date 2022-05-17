房地合一稅2.0上路近一年，去年法人稅收76.7億元、自然人稅收245.7億元，總計進帳322.4億元稅收，年增113.1％，去年法人稅收年增率高達138.2％，比個人稅收106.3％更高，房仲業者認為，房地合一新制將境內法人課稅比照自然人稅率，帶動法人稅收大幅成長，而未來購屋許可制上路前，法人稅收將持續成長。

根統計，去年全年法人房地合一稅收以台北市29.9億元最高、年增176％，台北市的法人稅收與個人稅收金額相近，成長幅度最高的為台中市，年增184％，六都中除了新北市外，其餘五都均出現法人稅收成長幅度更甚於個人稅收的情形。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政策與疫情，是促使法人房地合一稅大增的兩大主因。政策方面，房地合一2.0新制，將境內法人課稅比照自然人，使國內法人的短期交易稅率，從20％大幅提高到35％~45％。在稅負明顯加壓下，許多法人趕在政策上路前獲利了結，加上以不動產持有為主的法人股權交易，也被納入課稅範圍，房地合一2.0新制，成為法人稅收增加的最大推手。

此外，疫情催化台商回流，不少海外投資湧入台灣，由於境外法人不論房地合一新舊制，交易所得稅率都從35％起跳，一些短期持有的交易也挹注稅收。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，未來私法人購屋擬採許可制，將限縮法人置產的規劃彈性，雖然符合長期出租經營、員工宿舍、危老都更重建等用途的私法人購屋會放行，但需等待主管機關審核，為防許可制的行政審核打亂預定時程，預估會有不少法人，趕在政策通過上路前加速交易，這股上車潮，將激化短期內的市場交易量，進而創造可期稅收。